موديرنا: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 100 % آخر تحديث: الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 KSA 03:04 - GMT 00:04 تارخ النشر: الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1442 هـ - 01 ديسمبر 2020 KSA 03:03 - GMT 00:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك موديرنا: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة 100 % PDF اطبع إقرأ أيضاً أبرز التحديات اللوجستية أمام نقل وتوزيع لقاح كورونا 23:17 GMT إقرأ أيضاً حالة من التخبط تعيشها الأجهزة الأمنية في إيران بعد مقتل فخري زاده 00:04 GMT