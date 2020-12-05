رئيس المجلس الأوروبي يصف العلاقات الأوروبية التركية بـ "السلبية" آخر تحديث: السبت 19 ربيع الثاني 1442 هـ - 05 ديسمبر 2020 KSA 01:39 - GMT 22:39 تارخ النشر: السبت 19 ربيع الثاني 1442 هـ - 05 ديسمبر 2020 KSA 01:38 - GMT 22:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رئيس المجلس الأوروبي يصف العلاقات الأوروبية التركية بـ "السلبية" PDF اطبع إقرأ أيضاً حياة صعبة يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية 22:38 GMT إقرأ أيضاً اتصالات أوروبية بروسيا و الصين لتوسيع الاتفاق النووي مع إيران 21:51 GMT