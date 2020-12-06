اتصالات أوروبية بروسيا و الصين لتوسيع الاتفاق النووي مع إيران آخر تحديث: الأحد 20 ربيع الثاني 1442 هـ - 06 ديسمبر 2020 KSA 00:51 - GMT 21:51

تارخ النشر: الأحد 20 ربيع الثاني 1442 هـ - 06 ديسمبر 2020 KSA 00:49 - GMT 21:49

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