اتصالات أوروبية بروسيا و الصين لتوسيع الاتفاق النووي مع إيران آخر تحديث: الأحد 20 ربيع الثاني 1442 هـ - 06 ديسمبر 2020 KSA 00:51 - GMT 21:51 تارخ النشر: الأحد 20 ربيع الثاني 1442 هـ - 06 ديسمبر 2020 KSA 00:49 - GMT 21:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اتصالات أوروبية بروسيا و الصين لتوسيع الاتفاق النووي مع إيران PDF اطبع إقرأ أيضاً رئيس المجلس الأوروبي يصف العلاقات الأوروبية التركية بـ "السلبية" 22:39 GMT إقرأ أيضاً حملة تطعيم واسعة في بريطانيا ضد كورونا الأسبوع المقبل 21:52 GMT