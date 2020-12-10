تأهب عسكري على المنطقة الحدودية الشمالية بإسرائيل آخر تحديث: الخميس 24 ربيع الثاني 1442 هـ - 10 ديسمبر 2020 KSA 03:24 - GMT 00:24 تارخ النشر: الخميس 24 ربيع الثاني 1442 هـ - 10 ديسمبر 2020 KSA 02:55 - GMT 23:55 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تأهب عسكري على المنطقة الحدودية الشمالية بإسرائيل PDF اطبع إقرأ أيضاً حملة تطعيم واسعة في بريطانيا ضد كورونا الأسبوع المقبل 21:52 GMT إقرأ أيضاً قطاع الطيران في كندا يوقف أكثر من 200 طائرة 00:24 GMT