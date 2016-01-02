القوات_السعودية تحبط محاولة تسلل حوثية في الخوبة

قالت مصادر لـ"الحدث" إن قوات التحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه أبها.

فيما أحبطت القوات السعودية المشتركة، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي حاولت عبور الحدود في منطقة الخوبة بمحافظة الحُرث، وكبدت القوات السعودية الميليشيات خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات، في وقت شهدت مناطق في نجران اشتباكات أخرى بين القوات المشتركة والميليشيات.

حيث كان نحو أكثر من مئة من عناصر الميليشيات يأملون بتخطي الحدود السعودية اليمنية، قبل أن تتصدى لهم القوات المشتركة.

وبحسب مصادر ميدانية، قتل وجرح عشرات من عناصر الميليشيات، وشاركت طائرات الأباتشي، ومدفعية القوات السعودية في قصف مواقع الميليشيات داحل الأراضي اليمنية.

وأشارت المصادر إلى هدوء ساد المنطقة في ساعات الصباح الأولى عندما عاودت القوات السعودية قصفا مكثفا على مواقع وتحركات للميليشيات، وكبدتها خسائر جسيمة في المعدات والأرواح.