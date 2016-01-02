بن دغر: روسيا تفكر في طريقة لإنقاذ #المخلوع_صالح

قال مستشار الرئيس اليمني والنائب الأول لحزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد بن عبيد بن دغر، إن روسيا تفكر في طريقة لإخراج المخلوع صالح من ورطته مقابل أن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم أو ينصاعوا إلى السلام.

وأشار بن دغر إلى أن السفير الروسي في صنعاء أبلغه أن بلاده لا تزال تعمل وفقا لقرار مجلس الأمن.

وكشف بن دغر عن اتفاق الأطراف الشرعية والانقلابيين على موعد عقد المرحلة الثالثة للمشاورات، بينما لا يزال التشاور مستمرا حول المكان، إضافة إلى توافق على لجنة التوافق والتهدئة بممثلين عسكريين من الجانبين ومندوب أممي ومقرها الأردن.