اليمن.. الميليشيات الانقلابية تفرج عن وزير و 4 نشطاء

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس، إن الحوثيين أفرجوا عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالرزاق الأشول، إضافةً إلى 4 ناشطين، كما أفرجت الميليشيات عن معلمين سعوديين هما سالم الغامدي وعبدالمرضي الشراري وتم نقلهما إلى جيبوتي.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أنه تلقى تطمينات بشأن سلامة وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدر ربه منصور هادي وفيصل رجب قائدِ محور أبين.

من جانبه قال المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد إن الاطراف اليمنية والامم المتحدة مصممة على عقد جولة جديد من المفاوضات في جنيف، مشيرا خلال مؤتمر صحفي صوتي إلى أن الجولة الجديد التي لم يتم تحديد موعدها ستبنى على ما تم التوصل اليه في الجولات السابق.

ميدانيا، تتواصل المواجهات بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدة جبهات في تعز والضالع ومأرب والجوف.

وشنت طائرات التحالف غارات مكثفة على معسكرات ومواقع وآليات وتجمعات للميليشيات في عدة محافظات.

في غضون ذلك تمكنت المقازمة الشعبية من صد هجوما للانقلابيين في منطقة حمك شمال الضالع.

