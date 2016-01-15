اليمن.. الجيش والمقاومة يسيطران على جبل وتران بنهم

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من السيطرة على جبل وتران الاستراتيجي في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بعد معارك عنيفة مع المتمردين.

وفي تعز، شنت طائرات التحالف غارات على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في موقع المكلكل، وإدارة أمن البرح وحبيل سلمان غرب المدينة.

وفي عدن، فجر مسلحون مجهولون أنبوبا رئيسيا لضخ المواد النفطية الواصل بين ميناء الزيت ومصفاة التكرير في البريقة، ورجحت مصادر أن سبب التفجير عبوة ناسفة.

وفي الجوف، قصف طيران التحالف مواقع للميليشيات في مديرية الغيل جنوب المحافظة.