عدن.. ضبط خلية اغتيالات تابعة لميليشيات الحوثي وصالح

ضبطت قوات الأمن اليمني والمقاومة الشعبية خلية اغتيالات بمدينة عدن تقودها شخصيات تابعه لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتتخذ فيلا بمديرية البريقة مقرا لها.

وبعد اشتباكات مع عناصر الخلية القي القبض على احد عناصرها فيما بدأت عملية ملاحقة اخرين فروا من الموقع حيث ضبط كميات هائلة من المتفجرات والهواتف التي تستخدم في التفجيرات والشرائح اﻻلكترونية واﻻقنعة بالإضافة الى سيارة مفخخة.

واكد مصدر في المقاومة انه تم العثور على قائمة بأسماء الشخصيات التي تم قتلها بالاضافة إلى قائمة أخرى بأسماء قيادات يتم التجهيز ﻻغتيالها.

وتأتي هذه العملية بعد تفجير انابيب النفط في مصفاة البريقه فجر اليوم.

