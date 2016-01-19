اغتيال القاضي المفلحي برصاص مجهولين في عدن

جددت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع وتجمعات المتمردين في صنعاء حيث قصفت معسكر الصيانة ومقر الفرقة الأولى مدرع ، كما شنت غارات على مناطق في صعدة وعمران والبيضاء وتعز.

وشهدت مدينة عدن عملية اغتيال جديدة راح ضحيتها القاضي محمد عبدالقوي المفلحي على يد مسلحين مجهولين في حي المنصورة، في غضون ذلك أعلنت الشرطة منع حركة الدراجات النارية في جميع المديريات بعدن، واعتبرتها احدى وسائل الجريمة.

وفي جبهة دمت، سيطرت المقاومة على بعض المواقع المحيطة بالمدينة وتتهيأ لطرد المتمردين منها ، وفي الجوف انسحبت الميليشيات من مديرية الغيل بعد تضييق الخناق عليها.

