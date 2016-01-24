القوات السعودية تقصف ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح

قصفت طائرات التحالف مدعومة بمدفعيات القوات السعودية المشتركة عددا من المركبات والمقار العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح قرب الحدود السعودية اليمنية.

في الأثناء تواصل دوريات حرس الحدود عمليات مسح في المحافظات الحدودية الأخرى التي تحاول المليشيات استهدافها بقذائف الهاون والكاتيوشا.

من جانب آخر ما زالت مأساة مدينة تعز الإنسانية تتفاعل على أكثر من صعيد، وأمام الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المدينة اليمنية ، دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الى السماح بوصول منتظم للمساعدات الإنسانية الى بعض المناطق المحرومة من المواد الطبية والغذائية.

