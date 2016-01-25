اليمن.. مقتل 28 من ميليشيات الحوثي وأسر 40

قالت مصادر الحدث في محافظة الجوف شمال اليمن ان 28 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتلوا كما اسر 40 آخرون في مواجهات استمرت لعدة ساعات في المنطقة الصفراء شمال مديرية مجزر في المحافظة.

حيث تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني و المقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة اخرى في محافظتي مارب والجوف

وأكدت مصادر المقاومة ان اشتباكاتت عنيفة تدور في منطقة الصفراء بمديرية مجزر حققت خلالها المقاومة تقدما كبيرا في اتجاه جبل عقيب غرب المنطقة.

فيما اصيبت ميليشيات الحوثي وصالح بانهيار كبير بعد مقتل العشرات منهم وفرار بقية العناصر الى المناطق الغربية

الى ذلك اكد قيادي في المقاومة الشعبية ان مقاتليه يواصلون تطهير المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات باسناد جوي من طائرات التحالف التي استهدفت تجمعات الميليشيات في هذه المنطقة بعدة غارات مخلفة عشرات القتلى في اوساطهم وتدمير بعض الياتهم العسكرية

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع المتمردين في مديرية صرواح وجبل هيلان غرب محافظة مارب

وفي محافظة تعز التي تشهد اوضاعا انسانية صعبة اكدت مصادر عسكرية ان المقاومة الشعبية والجيش الوطني يخوضان مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الوازعية وذباب شمال منطقة باب المندب

في حين شنت المليشيات قصفا عشوائيا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية على قرى مديرية جبل حبشي غرب المدينة ما ادى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين فضلا عن الاضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكاتهم

هذه التطورات الميدانية تاتي في ظل استمرار رفض الانقلابيين العودة الى طاولة الحوار وعدم الاتفاق مع المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد لتحديد موعد جديد لعقد جلسة من المفاوضات تنهي الازمة اليمنية .