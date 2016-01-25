الحكومة_اليمنية إلى عدن وبحاح أول الواصلين

عاد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء إلى مدينة عدن، وذلك للانضمام إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل استئناف عمل الحكومة والسلطة الشرعية التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مصدر حكومي قريب من بحاح أن عودة بحاح هذه المرة نهائية ومعه وزير المالية منصر القعيطي.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن 17 نوفمبر 2015، وذلك بعد مرور قرابة ثمانية أشهر على إقامته في العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت عودة هادي إلى بلاده غداة إطلاق القوات الموالية للشرعية في اليمن عملية عسكرية ضد المتمردين الحوثيين لاستعادة محافظة تعز جنوب البلاد.

