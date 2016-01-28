"داعش" يتبنى الهجوم على مقر الرئيس اليمني في عدن

أعلن تنظيم "داعش" الخميس، مسؤوليته عن العملية التي استهدفت قصر الرئاسة اليمني في عدن وأدت إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 15 آخرين.

وقال أحد الجنود إنه شاهد سيارة نوع "كورولا" تتجه نحوالنقطة الأمنية بصورة مسرعة قبل أن تنفجر وسط نقطة الحراسة.

وكانت مصادر افادت لقناة "الحدث" بوقوع انفجار عبر سيارة مفخخة عند الحاجز الأمني الأول لقصر المعاشيق الذي يقيم فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن.

وقالت المصادر إن الانفجار وقع على بعد ما يقرب من 1500 متر من الجناح الذي يقيم فيه الرئيس هادي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 15 آخرين.

وذكرت المصادر أن الهجوم كان يستهدف محافظ عدن اثناء دخوله قصر المعاشيق الرئاسي.