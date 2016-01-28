مقتل 4 بينهم أطفال و19 جريحا بقصف المتمردين في تعز

قتل أربعة مدنيين في تعز اثنان منهما أطفال في قصف مدفعي شنته ميليشياتُ الحوثي وصالح على أحياء سكنيةٍ.

وأوضح مصدر طبي عن سقوط 19 مدنياً بجروح مختلفة سبعةٍ منهم أطفال خلال القصف الذي أطلقته المليشيا على أحياء الكوثر وعصيفرة والدحي وثعبات.

وذكرت أن القذيفة التي أطلقتها المليشيا من مواقعها شرقي المدينة، وقعت على تجمع لأطفال يلعبون كرة القدم في ذات الحي وهو ما كان سببا في ارتفاع الضحايا.

وفي صنعاء جددت طائرات التحالف غاراتها الليلة على معسكر جبل النهدين ودار الرئاسة ومعسكر قوات الأمن الخاصة ، كما قصفت معسكر الأمن المركزي في مدينة الحديدة.

تواصل التعدي على المدنيين في تعز دعا قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز حمود المخلافي لإطلاق نداء إلى أبناء تعز للتحرك تحت مسمى النفير ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع.

دعوة المخلافي تأتي بالتزامن مع تقدم تحرزه المقاومة والجيش الوطني في مديرية المسراخ غرب مدينة تعز وتراجع كبير لميليشيات التمرد التي تكبدت خسائر كبيرة في المقاتلين والعتاد العسكري .

من جانب آخر أكد نائب الرئيس اليمني خالد بحاح أن الخطط الأمنية المحكمة ستدفع مَنْ وصفهم بالأطراف الآثمة للقيام بهجمات مسعورة، بهدف إرباك المشهد وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والتكاتف.

وشدد بحاح خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة الخطة الأمنية في عدن على مواصلة العمل لضم رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن.. كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

