ذكر المكتب الاعلامي لقائد المقاومة الشعبية في تعز أن حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز أن قوات من المقاومة تحركت من عدن باتجاه تعز ، مشيرا الى أنه ستبدأ رسميا مرحلة التهيئة العامة والنفير لفك الحصار عن مدينة تعز وتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ، يذكر أن المخلافي ومحافظ تعز وقيادة السلطة المحلية اختتموا اجتماعا في عدن مع نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح لبحث جهود تحرير تعز وفك الحصار عنها.
اليمن..قوات من المقاومة تتوجه من عدن إلى #تعز
ذكر المكتب الاعلامي لقائد المقاومة الشعبية في تعز أن حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز أن قوات من المقاومة تحركت من عدن باتجاه تعز ، مشيرا الى أنه ستبدأ رسميا مرحلة التهيئة العامة والنفير لفك الحصار عن مدينة تعز وتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ، يذكر أن المخلافي ومحافظ تعز وقيادة السلطة المحلية اختتموا اجتماعا في عدن مع نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح لبحث جهود تحرير تعز وفك الحصار عنها.