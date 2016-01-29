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الحدث اليمن

اليمن..قوات من المقاومة تتوجه من عدن إلى #تعز

المصدر: الحدث.نت
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ذكر المكتب الاعلامي لقائد المقاومة الشعبية في تعز أن حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز أن قوات من المقاومة تحركت من عدن باتجاه تعز ، مشيرا الى أنه ستبدأ رسميا مرحلة التهيئة العامة والنفير لفك الحصار عن مدينة تعز وتحرير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ، يذكر أن المخلافي ومحافظ تعز وقيادة السلطة المحلية اختتموا اجتماعا في عدن مع نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح لبحث جهود تحرير تعز وفك الحصار عنها.

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#تعز

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