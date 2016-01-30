وزير بريطاني ينتقد تقريرا للأمم المتحدة حول اليمن

انتقد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توبياس إيلوود تقريرا للامم المتحدة حول انتهاكات انسانية في اليمن.

وقال الوزير البريطاني في جلسة لمجلس العموم البريطاني ان الاتهامات الموجهة الى التحالف بقيادة السعودية لا تستند الى وقائع حقيقية، معتبرا أن تقرير الامم المتحدة المكون من 51 صفحة أعده مسؤولون لم يزوروا اليمن اصلا.

وانتقد الوزير البريطاني السياسيين البريطانيين الذين يطالبون بحظر بيع الاسلحة الى السعودية مطالبا بابراز ادلة على الانتهاكات المزعومة لاصدار احكام ثابتة بدلا من الاستناد على شائعات - على حد قوله.

