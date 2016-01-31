بحاح يؤكد على ضم رجال المقاومة للأمن والجيش

شدد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح على استكمال إجراءات ضم أبناء المقاومة الشعبية إلى مؤسسة الجيش والأمن، وفق الإجراءات والمعايير والحاجة اللازمة.

وأشار خلال لقائه بقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف إلى أن التحديات تتطلب المزيد من الجهد والعمل الجاد لتأمين حياة المواطنين والحد من الجرائم والعمليات الإرهابية، التي تستهدف السكينة العامة وتساهم في زعزعةَ الأمن والاستقرار.

واستعرض قائد المنطقة العسكرية الرابعة بدوره خططَ المنطقة، وما تم تحقيقه في مواجهة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الجبهات المختلفة.