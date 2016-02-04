اليمن.. محاولة اغتيال مدير أمن لحج في عدن

هز انفجار عنيف مدينة عدن. وأشارت مصادر الحدث إلى أن سيارة مفخخة استهدفت منزل العقيد عادل الحالمي مدير أمن لحج في المدينة، في محاولة لاغتياله. وفي المعلومات الأولية أن الحالمي أصيب إصابة طفيفة إثر اعتراض سيارة مفخخة لموكبه بالقرب من منزله في حي الممدارة شرقي عدن، في حين أصيبة أحد مرافقيه اصابة بالغة.

يذكر أن عدن شهدت عدة هجمات إرهابية في الأسابيع الماضية، فضلاً عن عمليات اغتيال، وكان آخرها هجوما على القصر الرئاسي وعلى نقطة تفتيش أمنية. ففي 29 يناير استهدف تنظيم داعش الارهابي بوابة القصر الرئاسي في عدن بسيارة مفخخة في عملية أوقعت عدداً من القتلى والجرحى.

كما تبنى داعش الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة، الذي استهدف نقطة أمنية في حي كريتر بعدن في 30 يناير. وأفادت مصادر أن أفراد نقطة التفتيش الأمنية اكتشفوا السيارة أثناء محاولة عبورها وحاولوا السيطرة عليها، مما اضطر سائقها لتفجيرها.

