قوات الشرعية تتقدم في نهم وتسيطر على أسلمة و جبل غيلمة

افادت معلومات للحدث ان منطقة ذباب الساحلية غرب محافظة تعز والمسارح جنوب المدينة شهدت مواجهات عنيفة فجر اليوم

حيث عمدت طائرات التحالف في قصف مواقع الميليشيات في منطقة معسكر العمري في مديرية ذباب بالتزامن مع استمرار تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في المنطقة

أما في جبهة المسراخ فقد أعلنت مصادر المقاومة أنها قصفت مواقع الميليشيات بالمدفعية في منطقة الأقراص وفي مركز مديرية المسراخ مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.



واعلن العقيد منصور الحساني الناطق باسم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في تعز أن الميليشيات الانقلابية تواصل حصارها للمدينة وتمنع دخول الأغذية والدواء لأكثر من ثلاثمئة الف نسمة مع استمرار قصفها العشوائي لأحياء المدينة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

والى العاصمة صنعاء جددت طائرات التحالف فجر اليوم قصفها لمواقع عسكرية تابعة للحوثيين في منطقة النهدين جنوبا العاصمة.



كما قصفت ايضا طائرات التحالف تجمعات للميليشيات في قريتي الدجرين ووادي محلي في عزلة مرهبة التابعة لمديرية نهم شمال شرق صنعاء ، واستهدفت ايضا بثلاث غارات مواقع اخرى للميليشيات بالقرب من سد سقام غرب محافظة مأرب.

وفي الحديدة غرب اليمن استهدفت طائرات التحالف معسكر الضحي بعدة غارات فجر من ميدي شمالا الى مدينة الحديدة.

فيما اعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف استكملت تطهير منطقة ميدي التابعة لمحافظة حجة من الميليشيات وأعلنت تقدمها جنوبا باتجاه مديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة.

