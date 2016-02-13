اليمن.. خلافات بين صالح والميليشيات بعد خسارة فرضة نهم

أوضح يان إيجلاند، مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا، أن قوافل المساعدات ستدخل المناطق المحاصرة في سوريا حالما تحصل على الضوء الخضر من قبل الأطراف المعنية ... جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للفريق المعني بتنسيق، المساعدات الإنسانية التابع لـ"مجموعة الدعم الدولية لسوريا"، في مدينة جنيف السويسرية.

وقال إيجلاند "يمكن لقوافل المساعدات أن تدخل في وقت قريب جدا حالما نحصل على الضوء الأخضر من الأطراف المعنية، هذا ما نتوقع أن يحصل الآن لأننا نأمل أن نرى حقا الخطوات التي اتخذها أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسوريا، الذين لديهم تأثير على كل من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة".

