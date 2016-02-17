الجيش والمقاومة يواصلان التقدم نحو العاصمة صنعاء

يواصل الجيش والمقاومة تقدمهما بثبات نحو العاصمة صنعاء وكذلك في الجوف حيث حققا تقدما جديدا في خب والشعف، فيما أفادت مصادر المقاومة الشعبية أن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح سقطوا خلال تصدي المقاومة الشعبية والجيش الوطني لهجومين منفصلين نفذتهما المليشيات في جبهتي صرواح والمخدرة غرب محافظة مأرب وميدي شمال غرب محافظة حجة.

وهزت انفجارات عنيفة جنوب العاصمة صنعاء جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف فجر اليوم مستهدفة مواقع عسكرية لميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح في جبل النهدين ومجمع دار الرئاسة وسط تحليق لطيران التحالف في سماء العاصمة اليمنية.

هذا في وقت تتقدم فيه المقاومة والجيش بثبات في المناطق الشمالية الغربية للعاصمة.

وأفادت مصادر المقاومة الشعبية بأن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح سقطوا خلال تصدي المقاومة الشعبية والجيش الوطني لهجومين منفصلين نفذته المليشيات في جبهتي صرواح والمخدرة غرب محافظة مأرب وميدي شمال غرب محافظة حجة.

وفي جبهة حرض-ميدي شمال غرب محافظة حجة أكدت مصادر ميدانية في الجيش الوطني أن قتالا عنيفا دار خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حيث حاولت التقدم لاستعادة بعض المواقع جنوب مدينة ميدي في خطوة لاستعادة السيطرة على المدينة.

يأتي هذا فيما حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف تقدماً بسيطرتها على موقع الحمضة شمال معسكر الخنجر الاستراتيجي بمديرية خب والشعف وطرد مليشيات الحوثي وصالح. عقب استكمال قوات الجيش والمقاومة الشعبية تطهير معسكر الخنجر وإحكام السيطرة عليه.