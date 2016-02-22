التحالف يكثف قصفه الجوي للحزام الأمني لصنعاء

شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة استهدفت معسكرات استراتيجية تابعة للمخلوع صالح شمال العاصمة صنعاء.

يأتي هذا وسط تقدم الجيش الوطني والمقاومة باتجاه مديرية أرحب.

هذا فيما شهدت جبهات تعز والضالع معارك عنيفة سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وتشن طائرات التحالف العربي قصفا هو الأعنف على معسكرات استراتيجية تابعة لقوات المخلوع صالح بمديرية أرحب، شمال العاصمة صنعاء.

واستهدف القصف الجوي مخازن أسلحة بمعسكر الفريجة، الصمع، وهما من أهم المعسكرات التابعة لقوات صالح، بالحزام الأمني للعاصمة صنعاء.

ويأتي استهداف المعسكرات في الوقت الذي يتقدم فيه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه مديرية أرحب، من جهة نهم، بهدف تطويق العاصمة من الجهة الشرقية والشمالية.

كما استهدفت معسكر دهرة المطل على مديرية بني حشيش ومعسكر العرقوب في منطقة خولان شرق صنعاء.

وفي تعز تواصلت المواجهات في عدة جبهات وتحديدا في الجبهتين الشرقية والغربية لتعز وأيضا في جبقة الأقروض جنوب المدينة وجبهة الشريجة كرش جنوب شرقي محافظة تعز بمشاركة طائرات التحالف، التي استهدفت عددا من مواقع الميليشيات شمال المنطقة وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وفي محافظة الضالع دارت معارك عنيفة صدت المقاومة هجوما للميليشيات استهدفت التقدم نحو منطقة يعيس قتل خلالها العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح ما دفعها للرد بقصف القرى عشوائيا ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات.

وتفيد الأنباء من هناك أن تلك العوائل تعاني وضعا إنسانيا مأساويا، يزيد من معاناتهم سوء الأحوال الجوية في ظل الغياب التام للمنظمات الإنسانية وعدم وصول أي مساعدات إليهم.