الحكومة الشرعية: حزب الله ضالع بشكل مباشر بحرب اليمن

أكدت الحكومة اليمنية ضلوع ميليشيا حزب الله اللبناني بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حالياً بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي إن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية على الشعب اليمني.

وأضاف بادي أن مشاركة الحزب وأفراده تعددت في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسمياً، بل تعدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وذلك بتدريب أفراد الميلشيا الانقلابية على القتال.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن نية الحكومة اليمنية بتقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية يثبت فيه التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن، مطالباً باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه.