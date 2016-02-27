اليمن.. مقتل 11 متمردا في غارات للتحالف على تعز

كثفت طائرات التحالف من غاراتها على مواقع ومخازن اسلحة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية ومنها تعز التي تواصل الميليشيات استهداف احياءها السكنية بالاسلحة الثقيلة.

فبين مطرقة الحصار المطبق وسندان القذائف العشوائية التي تطلقها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على الاحياء السكنية، يعيش اهالي تعز..

القصف العشوائي للميليشيات طال احياء في المدينة منها الحصب والمدينة القديمة وثعبات بالاضافة الى قرى في منطقة جبل حبشي ما ادى الى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح ستة اخرين، في وقت يعاني فيه سكان المدينة من الحصار الذي تواصل الميليشيات فرضه عليها رغم محاولات السكان كسره بالإضافة إلى عمليات انزال مواد اغاثية وطبية قامت بها قوات التحالف لتخفيف أعباء المدينة المحاصرة التي تابى الإستسلام للميليشيات ملحقة بها خسائر كبيرة على يد قوات الجيش والمقاومة الشعبية في تعز.

ميدانيا دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهة والمليشيات الانقلابية من جهة اخرى في عدد من مناطق مديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز، كما تصدت قوات الشرعية لهجوم شنته المليشيات الانقلابية في احياء الحصب والمرور والبعرارة مكبدين المتمردين خسائر كبيرة في الارواح والعتاد ، وافادت مصادر عن مقتل 11 من عناصر الميليشيات اثر قصف طيران التحالف والاشتباكات التي دارت في المدينة خلال االساعات 24 الأخيرة.

وكان طيران التحالف قد شن سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الانقلابيين والياتهم في مدينة تعز بالاضافة الى منطقة دمنة خدير وجبهة الشريجة جنوب شرقي تعز.

وفي محافظة حجة قصفت بوارج حربية تابعة لقوات التحالف معسكر اللواء 25 ميكا بمديرية عبس ، وافادت مصادر عن سماع دوي انفجارات عنيفة من المواقع التي يبدو انها كانت تضم منصات صواريخ كاتيوشا واسلحة كانت ميليشيات الحوثي وصالح تعمل على الدفع بها نحو جبهات القتال.