موسكو تنفي أي تعاون مع ميليشيا الحوثي وصالح باليمن

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عدم وجود تعاون روسي مع ميليشيات صالح والحوثي، على ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال لافروف خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي في موسكو، الجمعة، إن روسيا تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية، ومع تطبيق قرار مجلس الأمن 2216.

وأشار إلى أن روسيا ترسل رسائل واضحة لصالح والحوثي بأن روسيا تدعم الشرعية الدستورية باليمن، وتؤكد لجميع الأطراف أهمية السعي إلى حل سلمي عبر الحوار، معبراً عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه، قال المخلافي إن الحكومة اليمنية لم تختر الحرب وإنما كانت الحرب خيار الانقلابيين، وإن الحكومة تدعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 2216 عبر المشاورات.

وعبر المخلافي عن تطلع الحكومة اليمنية بأن ترسل روسيا رسالة واضحة لتحالف الانقلاب صالح والحوثي بأن العالم موحد فيما يخص اليمن، وأن مسار العملية السياسية واضح الملامح من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.