الأحمر يلتقي قيادات المقاومة والقبائل في صنعاء

في إطار التحرك والاستعدادات المكثفة لاستعادة سيطرة الشرعية على العاصمة صنعاء والمناطقِ المحيطة بها، بدأ الفريق علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للجيش اليمني اتصالات ولقاءات مع قيادات المقاومة وشيوخ القبائل في صنعاء.

حيث التقى رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ منصور الحنق، واستعرض التطورات الميدانية وسير المعارك في جبهة نهم.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية، شرق العاصمة صنعاء، أن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع وأهداف لمليشيات الحوثي وقوات صالح، بمديرية نهم حيث تدور معارك متقطعة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهةٍ ومليشيا الحوثي وقوات صالح من جهةٍ أخرى.