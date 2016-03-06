المخلافي يبحث مع ولد الشيخ إمكانية استئناف المفاوضات

أثنى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على مستوى تعاون الحكومة اليمنية وما تبديه من استعداد لاستئناف المشاورات السياسية وذلك خلال بحثه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي التطورات السياسية وإمكانية استئناف المشاورات السياسية الهادفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.

من جانبه أكد المخلافي أن القيادة السياسية تسعى دوماً للسلام، ولازالت تدعم المشاورات السياسية الرامية الى إحلال السلام في كافة ربوع اليمن واستعادة مؤسسات الدولة.

من جهته أوضح المبعوث الأممي أن الموقف الدولي موحد تجاه اليمن وتجاه تنفيذ قرارات مجلس الامن 2216وتحديدا القرار، معربا عن أمله في أن يتم تحديد موعد للمشاورات في أقرب وقت.