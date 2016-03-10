تقدم جديد للجيش اليمني والمقاومة في جبهة المسراخ

أفادت مصادر "العربية" أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أحرزا تقدما جديدا اليوم في جبهة المسراخ جنوب مدينة تعز حيث سيطرا على عدد من مواقع الميليشيات في منطقة الأقروض في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع وأهدافا مختلفة للميليشيات في تعز وصنعاء والمحافظات المجاورة ملحقة بها خسائر بشرية ومادية.

وبعد توقف لأكثر من أسبوع جدد طيران التحالف العربي، غاراته على عدة أهداف تابعة للميليشيات في العاصمة صنعاء، حيث هز انفجار عنيف، جنوب صنعاء، بعد استهداف مقاتلات التحالف معسكر الحفا، عند سفح جبل نقم.

وفي شرق العاصمة في مديرية نهم تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهةٍ أخرى، بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف على مواقع المليشيات غرب جبل الشبكة.

وأفادت مصادر المقاومة الشعبية في تعز بأن العشرات من المتمردين سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجمات مكثفة شنتها المقاومة على عدد من مواقعهم، تم خلالها السيطرة على عدد من مواقع الميليشيات منها تبتي الأرانب والخوعة باتجاه البعرارة، ومواقع اخرى في ضاحية الحصب.