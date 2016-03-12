اليمن.. المتمردون يعترفون بهزيمة تعز

حققت المقاومة اليمنية والجيش الوطني تقدما كبيرا في تعز، تمثل بكسر الحصار عن المدينة وفي هذا السياق هنأت قيادة محافظة تعز هنأت في بيان لها الجيشَ الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء تعز بكسر الحصار الذي كانت تفرضة الميليشيات على المدينة.

ودعا البيان كلَ المغرر بهم من ابناء المحافظة ممن يحملون السلاح للاتحاق بقوات الشرعية.

وخصت قيادة محافظة تعز التحالف العربي بقيادة السعودية على دعمهم المستمر لابناء تعز والجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية.

أفادت مصادر الحدث أنه وفي أعقاب تقدم المقاومة الشعبية في تعز أعلن عدد من شيوخ قبائل صنعاء انشقاقَهم عن ميليشيات الحوثي وتأييدَهم الشرعية.



وأضافت المصادر أنه تم فك الحصار عن مدينة تعز بشكل جزئي من الجهة الجنوبية الغربية فيما لا تزال المنافذ الرئيسية تحت سيطرة الميليشيات.



وأعلن المجلس العسكري بتعز،عن كسر الحصار بعد التحام الجيش الوطني الذي تم تدريبه في لحج، والذي كان يعسكر في وادي الضباب، مع المقاومة الشعبية التي فكت الحصار من داخل المدينة.

وتدور اشتباكات عنيفة في أحياء حي ثعبات والجحملية وحي الدعوة وحي كلابة في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة من التقدم والسيطرة على مستشفى حمد التخصصي الذي كانت تسيطر عليه الميليشيات، كما واصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمهم باتجاه فرزة صنعاء الواقعة جوار قصر الشعب ومعسكر قوات الأمن الخاصة الذي تسيطر عليهما الميليشيات.

ومن جهة أخرى قصفت المليشيات الانقلابية بشكل عنيف وعشوائي وبمختلف أنواع الاسلحة الأحياء السكنية وسط المدينة، كما قصفت الميليشيات بقذائف الدبابات والمدفعية منازل المواطنين في قرية المخلاف شرعب.