التحالف يرسل آليات عسكرية للمقاومة في تعز

أفادت مصادر الحدث أن دفعة أولى من تعزيزات عسكرية، تشتمل على آليات عسكرية ثقيلة من قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وصلت خلال الساعات الماضية إلى مدينة تعز، بالتزامن مع وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات العسكرية ستتواصل تباعاً إلى تعز من قوات التحالف خلال الأيام المقبلة، وذلك لحسم معركة الحوبان والجند في الجبهة الشرقية للمدينة، وفتح الطريق الرابط بين عدن وتعز، وأيضاً طريق تعز صنعاء باتجاه محافظة إب.

وفيما تتواصل المواجهات العنيفة في شارع الستين والأطراف الشرقية لمدينة تعز، أعلنت المقاومة الشعبية عن مقتل 22 عنصرا من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات خلال نهار الثلاثاء. كما قتل مدني واحد وجرح 9 آخرون في قصف عشوائي للميليشيات استهدف الأحياء الشرقية للمدينة.

وساندت طائرات التحالف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهاتهما الميليشيات في محيط مدينة تعز، حيث قصفت تبة السلال ومحيط قصر الشعب وموقع المتكامل في مديرية صالة شرق مدينة تعز.

كما قصفت مواقع للميليشيات في منطقة حذرنا خلف مصنع السمن والصابون غرب المدينة ومواقع في مديرية ذباب الساحلية غرب محافظة تعز، في حين أكدت مصادر المقاومة أن الجيش الوطني تمكن من تأمين مديرية الوازعية بالكامل ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منها بشكل نهائي.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات من الجيش الوطني والمقاومة تتقدم غرباً نحو منطقة ألبرت على الطريق الرابط بين تعز والحديدة تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي.

فيما أكدت مصادر طبية في المستشفى العام بمحافظة ذمار وصول مئات القتلى والجرحى من أبناء القبائل في صفوف الميليشيات، والذين سقطوا خلال المعارك التي تشهدها محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وأشار المركز الإعلامي للمقاومة في إقليم أزال إلى أن الهزائم التي مني بها الانقلابيون في تعز ومقتل المئات من أبناء القبائل، الذين زجت بهم الميليشيات في جبهات القتال، دفع الكثير من القبائل إلى العدول عن دعم الميليشيات والمطالبة بسحب أبنائهم من الجبهات وإعادتهم إلى أسرهم.

