هادي يجتمع بالهيئة الاستشارية حول جولة المبعوث الأممي

يترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعا مع الهيئة الإستشارية والأحزاب يتمحور حول تحركات الموفد الأممي ولد الشيخ ومساعيه لعقد جولة جديدة من المحادثات.

واليوم نقلت وكالة الأناضول عن مصادر سياسية يمنية أن ميليشيات الحوثي أبلغت المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، بموافقتها على المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية في الكويت.

وبحسب وكالة الأناضول فإنه من المتوقع أن يتم عقد تلك المفاوضات، نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية، أعلن الجمعة الماضية أن بلاده مستعدة لاستضافة مفاوضات مع الأطراف اليمنية من أجل السلام في البلاد.