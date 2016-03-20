26 قتيلا مدنيا بقصف الميليشيات العشوائي بتعز

ارتفع عدد القتلى المدنيين بقصف الميليشيات العشوائي لأحياء تعز السكنية إلى 26 قتيلا. ويأتي هذا وسط محاولات مستميتة من الميليشيات استعادة المواقع التي خسرتها.

من جهة أخرى، تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التقدم في محافظتي مأرب وشبوة، في حين شن التحالف غارات مكثفة على مواقع الميليشات شمال العاصمة صنعاء.

وسيطر اللواء السادس والعشرون من الجيش الوطني على مديرية حريب جنوب محافظة مأرب المجاورة لمحافظة شبوة.

وتدور اشتباكات بين المقاومة الشعبية والجيش من جهة وبين ميليشات الحوثي والمخلوع صالح من أخرى في مديريتي بيحان وعسيلان الواقعتين في شبوة.

وبحسب مصادر المقاومة، فقد حققت تقدما في المديريتين اللتين تمثلان خطا امداد للميليشات إلى محافظة البيضاء.