الجبير: المفاوضات مع وفد الحوثيين في الرياض متواصلة

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النيوزيلندي في الرياض أن المفاوضات مع ممثلي وفد الحوثيين في الرياض متواصلة. وأضاف: "نرحب بالمفاوضات السياسية المرتقبة بين الأطراف اليمنية في الكويت".

ورداً على سؤال حول وجود وفد الحوثيين حالياً في الرياض رد الجبير بالإيجاب، مؤكداً أن المفاوضات جارية وتحرز تقدماً.

إلى ذلك، نفى الجبير وجود ممثلين عن المخلوع صالح في الرياض.

وعن زيارة الملك سلمان لمصر الخميس، قال الجبير إن الدولتين شقيقتان ويربطهما تاريخ عريق، وبينهما ترابط تجاري وسياسي وأمني، مشيراً إلى أن البلدين شريكان في السعي لإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واصفاً الزيارة بالتاريخية لجهة توقيع اتفاقيات عديدة في شتى المجالات.

وعن لقائه الوزير النيوزيلندي قال الجبير إنه بحث مع نظيره سبل مواجهة التطرف والإرهاب بين البلدين.