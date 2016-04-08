الجبير: نستنكر محاولات إيران تهريب السلاح للحوثيين

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عبروا عن استنكارهم لمحاولات ايران تهريب السلاح سواء إلى الحوثيين أو غيرهم، كما استنكروا تدخلات إيران في شؤون المنطقة ومحاولات تهريب متفجرات وأسلحة الى دول المنطقة.

ودعا الجبير خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في البحرين، طهران الى تغيير سياستها ونهجها مع دول الجوار.

من جهته، قال كيري إن الاتصالات الوثيقة بين دول الخليج وأميركا ضرورية في هذه الظروف، لافتا إلى أن إيران مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفي الملف السوري، أوضح كيري "استطعنا تخفيض العنف في سوريا بفضل تعاوننا جميعا"، مشيرا إلى أن المفاوضات المقبلة في سوريا ستناقش المرحلة الانتقالية، كما أن هذه المفاوضات ستظهر جدية النظام وإيران وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن هناك موقفا وإجماعا وسط دول الخليج لبسط السلام والاستقرار في المنطقة.

