اليمن.. بن دغر يشيد بمقاومة عدن في التصدي للانقلابيين

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر خلال استقباله قيادة المقاومة الشعبية في عدن اهتمام الحكومة بالمدينة، وحرصها على توفير الخدمات التنموية في المجالات التعليمية والصحية والمياة والكهرباء، إضافة إلى الاهتمام بملف الجرحى وأسر الشهداء، نقلا عن قناة "الحدث"، اليوم السبت.

وأشاد بن دغر بدور المقاومة الشعبية في التصدي للجماعة الانقلابية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في حفظ الأمن والاستقرار في المدينة وكافة المحافظات اليمنية.

بدورها أعلنت قيادة المقاومة في المحافظة عن تأييدها للقرارات الرئاسية الأخيرة، والتي شملت تعيين بن دغر رئيسا للوزراء، والتي أملوا أن تسهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.