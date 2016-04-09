اليمن: القاعدة تقتل 20 جنديا مواليا في أبين

قال مصدر عسكري يمني إن ما لا يقل عن 20 جندياً من الجيش الوطني اليمني قتلوا، السبت، في كمين لمقاتلي القاعدة في جنوب البلاد.

وأضاف المصدر - مشترطاً عدم الكشف عن اسمه - أن "مسلحين من القاعدة نصبوا كميناً لمجموعة من الجنود كانوا على متن 3 سيارات مدنية في محافظة أبين، وقتلوا نحو 20 منهم".

وتابع أن "المتطرفين أنزلوا الجنود لقتلهم بشكل جماعي في الصباح الباكر في أحور" المدينة الساحلية.

وأضافت مصادر أخرى أن المتطرفين خطفوا الجنود أثناء توجههم من مدينة عدن الجنوبية إلى محافظة المهرة شرق البلاد، عبر مدينة أحور الخاضعة لسيطرة المتطرفين والواقعة في محافظة أبين.

وأكد المصدر أن الجنود من المجندين الجدد في الجيش اليمني، الذي تحاول الحكومة تعزيزه لفرض الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها.