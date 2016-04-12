الميليشيات تخرق الهدنة اليمنية على عدة جبهات

في اليوم الثاني من الهدنة، استمرت الخروقات وتبادل اطلاق النار في عدد من الجبهات اليمنية

ففي تعز، اندلعت اشتباكات شرق وشنال شرق مدينة تعز وتحديدا في احياء الثعبات والدمغة والشماسي والثورة والروضة

إضافة إلى الاحياء الشمالية والشمالية الغربية مثل احياء عصيفرة والبريد والزنوج ومنطقة الدفاع الجوي

وتعرض معسكر اللواء خمسة وثلاثين في منطقة المطار القديم لقصف بالمدفعية، ودارت اشتباكات الليلة الماضية على جبهة الضباب غرب مدينة تعز

مصادر عسكرية في الجيش الوطني، أكدت ان ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دفعت بتعزيزات خلال الساعات الماضية على جبهات كرش وحيفان والوازعية زذباب جنوب المحافظة، على الخط الفاصل بين محافظتي لحج وتعز

المركز الاعلامي للمقاومة الشعبية في صنعاء، اعلن عن تسجيل الميليشيات سبعة وثلاثين خرقا للهدنة خلال الاثني عشر ساعة الماضية مستهدفة جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

وفي محافظة الجوف، تجددت المواجهات الليلة الماضية بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة، وبين الميليشيات من جهة اخرى في مديرية المتون.

هذا وأفادت مصادر "الحدث" عن وصول تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح الي مديرية الوازعية غرب مدينة تعز.

وأفادت المصادر ذاتها ان الميليشيات تعد لشن هجوم على جبال راسين ومديرية المضاربة الواقعة شمال محافظة لحج.