المخلافي: سنذهب للكويت وملتزمون بقرارات الشرعية الدولية

انتقد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي التدخلات الايرانية في اليمن وسعيها لما قال إنه تأجيجا للصراع من خلال ارسال الاسلحة للميليشيات الحوثية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المخلافي قوله خلال حضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول إن الحكومة اليمنية ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية وبالاخص قرار مجلس الامن رقم 2216، مشيرا الى أن الحكومة اليمنية ستذهب لمشاورات الكويت انطلاقا من مسؤوليتها بإحلال السلام استنادا الى المرجعيات الرئيسية المتمثلة في قرار مجلس الامن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

