المبعوث الأممي: الهدنة صامدة في اليمن رغم الخروقات

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجمعة، إن الهدنة صامدة في اليمن رغم الخروقات، مشيراً إلى أن المدنيين في تعز مازالوا عرضة للقصف.

وأعرب خلال جلسة لمجلس الأمن بنيويورك لبحث الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، عن أمله في أن يؤمن وقف النار بإيصال المساعدات لليمنيين، موجهاً الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها جهود وقف إطلاق النار في اليمن.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين أثنوا على دور السعودية في وقف إطلاق النار.

وأكد أن اليمن يواجه حرباً عنيفة ومخاطر إرهابية في نفس الوقت، مشيراً إلى أن التزام الأطراف بالهدنة في اليمن ينص على تمرير المساعدات، مشدداً على أهمية ضمان التنقل الآمن وغير المشروط لعمال الإغاثة في اليمن.

وقال المبعوث الأممي إن نجاح مباحثات الكويت يتطلب دعماً من الأطراف الدولية والإقليمية، وأضاف: "أدعو الأطراف للمشاركة في مباحثات الكويت بحسن نية".

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بشأن عملية السلام في اليمن، مضيفاً: "نحن الآن أقرب إلى السلام في اليمن أكثر من أي وقت مضى".