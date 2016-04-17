تعز تحذر الميليشيات من الإخلال بالاتفاق

وصف مجلسا تنسيق المقاومة والعسكري في تعز اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بالخطوة المشجعة.

وأكدا في بيان مشترك، الالتزام بالاتفاقات وضرورة احترامها، وحذر المجلسان في الوقت عينه من أي إخلال بالاتفاق من قبل ميليشيات الحوثي وصالح.

وقال البيان إنه في حال أخل الطرف الآخر بالاتفاق، ولم يلتزم بفتح المعابر وتثبيت الهدنة، فإن الرد سيكون رادعا وفوريا.

كما رحب مجلس تنسيق المقاومة والمجلس العسكري، بدعوة محافظ تعز بالتحلي بالمسؤولية واليقظة، مؤكدين حرصهما على كل ما يحقق مصلحة أبناء تعز ويخفف من معاناتهم ويوقف نزيف الدم، داعيين إلى سرعة استكمال الخطوات التي من شأنها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وبصورة عاجلة مع معالجة كل ما نتج عن حرب الميليشيات الانقلابية.