5 قضايا على طاولة المحادثات اليمنية بالكويت

تنطلق جولة المحادثات الثالثة بين طرفي النزاع في اليمن غدا الاثنين في الكويت، والتي ستركز على 5 قضايا أساسية وفق موفد الأمم المتحدة.

وتتلخص هذه القضايا فيما يلي :

-انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن كافة دون شروط مسبقة.

-تسليم السلاح لا سيما الثقيل منه إلى الدولة، ممثلة بهيئة الأركان العامة للجيش الوطني.

-تشكيل لجنة عمل استثنائية لتأمين المناطق بعد انسحاب الميليشيات.

-تسليم الانقلابيين مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية.

-تشكيل لجنة لبحث ملف الأسرى والمعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم.

ويجتمع على طاولة المشاورات في الكويت طرفان رئيسيان وإن تنوعت مكوناتهما، الأول متمثل بالحكومة الشرعية يرأس وفدها وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، ويضم وفد الانقلابيين عددا مماثلا من الشخصيات، نصفهم عن جماعة الحوثي برئاسة محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الانقلابيين، والنصف الآخر عن حزب المؤتمر الشعبي الجناح الموالي للمخلوع، ويرأسه عارف فزوكه أمين عام الحزب.