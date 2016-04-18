الأمم المتحدة تعلن تأخير مباحثات اليمن

أعلنت الامم المتحدة "تأخير" المباحثات التي كان مقررا ان تبدأ الاثنين برعايتها في الكويت بين اطراف النزاع اليمني، وحضت المتمردين الذين لم يحضروا الى العاصمة الكويتية، على عدم اضاعة الفرصة للبحث عن حل.

وجاء في بيان للموفد الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد: "نظرا لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الاخيرة، طرأ تأخير على موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية - اليمنية"، مضيفا "انا اشكر وفد حكومة اليمن الذي التزم بموعد المباحثات ووصل في الوقت المحدد، واتمنى على ممثلي انصار الله والمؤتمر الشعبي العام الا يضيعوا هذه الفرصة التي قد تجنب اليمن خسارة المزيد من الارواح".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في اتصال هاتفي مع "الحدث" أن تأخر وصول الانقلابيين إلى المحادثات في الكويت هو نتيجة خلافات بين وفدي الحوثي والمخلوع صالح، وأشار بادي إلى أن الخلاف بينهما يتركز حول التهدئة على الحدود اليمنية السعودية.

ويرتقب أن تنطلق اليوم الاثنين في الكويت جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، وسط أنباء عن تأخر وصول وفد الحوثي. فيما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الوفد الحكومي جاء إلى الكويت لإجراء مشاورات مع ممثلي الانقلابيين من أجل إحلال السلام في اليمن.

أجواء من التفاؤل الحذر تلف سماء القمة اليمنية في الكويت، والترقب ما زال سيد الموقف بانتظار وصول وفدي الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وما ستسفر عنه لقاءات الفرقاء اليمنيين.

5 محاور أساسية تنتظر طاولة الاجتماعات الكويتية، وعلى رأسها انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن كافة دون شروط مسبقة، وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

وبين مؤشرات التفاؤل ومفاجآت اللحظة الأخيرة، يقف اليمن اليوم أمام مفترق طرق تحدد ملامحه جدية مشاركة الحوثيين في اجتماعات الكويت، والتي أشارت بعض الأنباء إلى أن وفد الحوثي قد يتأخر في الوصول إليها.

إلا أن الحكومة اليمنية جددت تصميمها على إنجاح المحادثات. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن "الاتصالات لا تزال مستمرة لإقناع ممثلي الانقلابيين بالمشاركة، حيث لم يُعرف حتى الآن مدى جديتهم في الحضور إلى المحادثات، لكننا باقون في الكويت حتى تُعقد المشاورات من أجل حقن دماء اليمنيين".