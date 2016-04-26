الانقلابيون يعاودون المراوغة لإفشال المحادثات اليمنية

عاد وفد ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إلى المراوغة ومحاولة إفشال المشاورات، بعد يوم من الإعلان عن إقرار جدول أعمال المشاورات اليمنية في الكويت، برفضه الخوض في جدول الأعمال، وتمسك الوفد بالحل السياسي وتشكيل حكومة شراكة قبل تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المدن.

ولم يحل يوم آخر من المشاورات اليمنية المنعقدة بالكويت الكثير رغم تصريحات سبقته للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اعتبر فيها المشاورات مثمرة وواعدة.

ومع تأجيل عقد الجلسات المباشرة بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين للمزيد من المشاورات المنفردة، عقد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سلسلة لقاءات مع الوفدين كل على حدة.

وأشارت مصادر إلى أن المبعوث الأممي بحث الترتيبات الخاصة بمناقشة تفاصيل جدول الأعمال الذي طرحه على الأطراف المشاركة في جلسة الأمس وتم إقراره من الطرفين.

ومع اندلاع اشتباكات عنيفة في جبهة نهم شمال شرق صنعاء واستمرار خروقات الميليشيات في جبهات تعز، يعد تثبيت وقف إطلاق النار الاختبار الحقيقي أمام المتحاورين، حيث تبذل جهود كبيرة من جميع الأطراف لوقف إطلاق النار والدخول في جدول الأعمال المقرر في محادثات بيل، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن وانسحاب الميليشيات.

وكان ولد الشيخ أحمد قد عرض على الأطراف إطارا عاما يجمع محاور تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وما اتُفق عليه في الجولة الماضية من المشاورات في بيل السويسرية في ديسمبر الماضي، وهو ما قد يشكل خارطة طريق للحل السياسي استنادا لبيان مجلس الأمن مع التأكيد على مرجعيات الحوار المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.