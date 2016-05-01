الحكومة اليمنية تعلق المحادثات المباشرة مع الانقلابيين

قرر وفد الحكومة اليمنية، الأحد، تعليق المحادثات مع الانقلابيين الحوثيين في الكويت بسبب الخروقات المتتالية للميليشيات.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي في تغريدة على "تويتر" إن "وفد حكومة الجمهورية اليمنية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت بسبب الخروقات المتواصلة والاستيلاء على معسكر العمالقة وحتى توفير ضمانات للالتزام" بما تم الاتفاق عليه.

من جهته قال مانع المطري المتحدث باسم المخلافي إن الوفد الحكومي يعلق مشاركته في المحادثات "المباشرة وغير المباشرة" مشترطا للعودة إليها وجود "ضمانات بأن الحوثيين سيوقفون خروقاتهم لوقف إطلاق النار وسينسحبون من قاعدة العمالقة".

وقال شربل راجي المتحدث باسم الموفد الأممي لليمن إن ولد الشيخ احمد أُبلغ بقرار الوفد الحكومي بأنه "لن يشارك في المحادثات المباشرة اليوم".

وكان مسؤول حكومي أعلن في وقت سابق تعليق المحادثات "المباشرة" ولم يذكر المحادثات غير المباشرة. وقال هذا المسؤول "قررنا تعليق المحادثات المباشرة مع المتمردين احتجاجا على انتهاكات وقف إطلاق النار" الذي بدأ سريانه في 11 إبريل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "ندعو الأمم المتحدة الى التحرك بجدية لإنهاء هذه الانتهاكات التي تهدد بتقويض محادثات السلام".

وأكد إلغاء جلسة المحادثات التي كان من المقرر أن تجري بعد ظهر الأحد، لكنه قال إن "الاتصالات ستستمر مع وسيط الأمم المتحدة ورعاة" محادثات السلام.

والسبت سيطر المتمردون وحلفاؤهم على قاعدة العمالقة في شمال اليمن بعد ساعات من الاشتباكات، بحسب مصادر قبلية وعسكرية مضيفة أن القتال أدى إلى سقوط قتلى.

وأشار مصدر عسكري موال للحكومة الى أن قادة هذه القاعدة الواقعة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014 "اختاروا البقاء على الحياد" في النزاع الدائر في البلاد.

ومن جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد: "نحن نتفهم مسببات هذا القرار لكننا نحث الجميع على الانخراط بكل حسن نية وحكمة في هذه المشاورات التي يعول عليها اليمنيون. إننا نرى أن جميع المسائل الشائكة والإشكالات يجب أن تطرح على طاولة الحوار بكل شفافية للتوصل إلى حل شامل يضع حداً للحوادث التي يستغلها البعض للضغط على الفريق الآخر".

وأضاف ولد الشيخ أحمد: "نحن لا نقلل من أهمية ما حدث ويحدث لكننا نكرر أن الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمي والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق التي رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. إننا على تواصل دائم مع لجنة التهدئة والتنسيق وعبرها مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية والوقوف على أسباب وسبل وقف الخروقات بشكل كامل ودائم".

وبعد اتصالات مكثفة مع وفد الحكومة اليمنية واجتماعه بعد ظهر الأحد مع قيادات وفدي الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، أكد المبعوث الخاص تلقيه تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين.

ويعمل خبراء الأمم المتحدة السياسيون حالياً على دراسة الأوراق التي قدمها الوفدان واستخلاص القواسم المشتركة آملين العودة القريبة إلى المشاورات للبناء على التقدم الملحوظ الذي تحقق في اليومين الماضيين.

وعلى صعيد آخر، اتصل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لشكره على استضافة الكويت لمشاورات السلام اليمنية – اليمنية ودعمه الدائم لأعمال الأمم المتحدة في الشرق الأوسط.

وأشارت تقارير سابقة إلى وجود توتر الجانب الحكومي في ظل استمرار الخروقات العسكرية للميليشيات واقتحام معسكر العمالقة في محافظة عمران من قبل الميليشيات الليلة الماضية.

إلى ذلك، وعلى الحدود السعودية - اليمنية، لم تسجل الجهات الحكومية الرسمية أي اختراق للهدنة على تلك الحدود. أما في محافظات جازان المتاخمة للحدود، فإن الأوضاع مستقرة، ولم يُسمع أي دوي للمدافع أو تُشاهد حركة طيران حربي، إضافة إلى أن حركة السكان بدت طبيعية للغاية.

وأكدت الجهات الرسمية، على خط النار أو في الداخل السعودي- جاهزيتها للرد على أي محاولة اختراق.

وتواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خروقاتها للهدنة في عدة مناطق في محافظة البيضاء، حيث كثفت تعزيزاتها العسكرية في مديرية الصومعة، واقتحمت بعض المناطق بعشرات الأطقم، والمدرعات والدبابات، واستحدثت مواقع جديدة لها ونقاط تفتيش.

كما قصفت الميليشيات مواقع المقاومة الشعبية في منطقة ذي ناعم، وقرى سكنية، واستهدفت منطقة الوهبية الواقعة بين البيضاء ومأرب بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون.

واستهدف قصف ميليشيات الحوثي والمخلوع بالأسلحة الثقيلة عدة مناطق سكنية في مديرية الزاهر وآل حميقان.