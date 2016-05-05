المبعوث الأممي يطرح خارطة طريق حول اليمن

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد رؤية الأمم المتحدة للترتيبات الأمنية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن. ورحبت الحكومة اليمنية بالخطة ووصفتها بانها ضوء في نهاية النفق.

وعلى الرغم من مواصلة ميليشيات الإنقلابيين خرقهم للهدنة المعلنة في اليمن إلا أن المحادثات بين الحكومة و وفد الإنقلابيين استؤنفت في الكويت برعاية الأمم المتحدة ..

المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد و بعد أن استمع إلى رؤية كل طرف قدم الأربعاء رؤية الأمم المتحدة للترتيبات الأمنية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن .. و هي خطوة وصفها وفد الحكومة بالضوء في نهاية النفق ..

وقال محمد ناجي علاو عضو الهيئة الاستشارية للوفد الحكومي: "هذه الرؤية تفتح مسارات في النقاش عملية يمكن أن تنعكس على الأرض ايجابا و تمثل ضوءا في نهاية النفق " ..

الرؤية تتضمن عدة مسارات متداخلة على المستوى العسكري و الأمني و السياسي و تقترح تشكيل لجنة وطنية و أخرى على مستوى المحافظات للإشراف على انسحاب الميليشيات من المدن و تسليم السلاح إلى الدولة ..

و حسب مصدر مطلع فإن الخطة قسمت انسحاب الميليشيات جغرافيا إلى ثلاثة مناطق ..



المنطقة " أ " و تشير إلى العاصمة صنعاء و المناطق التي حولها ..

المنطقة " ب " و تضم محافظات الحديدة و البيضاء و بعضَ المناطق ِ في شبوة ..

بينما تضم المنطقة " ج " بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح ..



خارطة الطريق الأممية توضح أن العملية تبدأ بالإنسحاب من العاصمة صنعاء و تسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن .. ليتم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء و إزالة العقبات التي تعيق أداءها ..

الترتيب ذاته يسري على كل المناطق ، و حسب خارطة الأمم المتحدة فعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة تبدأ حينها المشاورات حول الخارطة الانتخابية و الدستور يعقب ذلك انتخابات تسلم السلطة لرئيس منتخب .. و تنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ..









