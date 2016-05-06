اليمن.. قتلى في تفجيرين بسوقين بمأرب والبيضاء

أفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وعدد من الجرحى في تفجيرين طالا سوقين شعبين في مأرب و البيضاء.

في هذا الوقت أصدر ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز تقريراً جديداً حول الوضع الإنساني في المحافظة لشهر إبريل الماضي.

وحسب التقرير فقد قتل 59 شخصا وجرح 377 آخرون بينهم نساء وأطفال مع وجود إصابات خطرة جراء عمليات القنص والقصف العشوائي على الأحياء السكنية.

وذكر تقرير ائتلاف الإغاثة بأن 11 منزلاً تعرض للتفجير من قبل ميليشيات الحوثي وصالح هذا عدا عن تهجير نحو 6 آلاف أسرة، إلى جانب انعدام الخدمات الصحية والأدوية وأسطوانات الأكسجين في ظل الحصار الذي تفرضه الميليشيات.

كما توقف التقرير عند تعطل التعليم في المدينة بسبب تعرض المنشآت التعليمية للقصف والتدمير. كما استعرض تقرير الهيئة الجهود الإغاثية التي نفذها بمساعدة شركاء داخل المدينة.