مفاوضات الكويت.. الانقلابيون يتجاهلون الوضع الإنساني

كشفت مصادر قريبة من مباحثات الكويت لـ"الحدث" عن أن وفد الانقلابيين أظهر خلال جلسة المباحثات المباشرة تصلبا في موقفه ورفض الخوض في أي تفاصيل في الشأن العسكري والأمني والإنساني ويصر على مناقشة تشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال مصدر قريب من المحادثات إن أعضاء وفد الانقلابيين قالوا إنهم حضروا إلى محادثات الكويت فقط من أجل تشكيل رئاسة وحكومة جديدة لليمن وطرد من وصفوهم بالغزاة العرب من أرض اليمن.

ونقل المصدر عن حمزه الحوثي ومهدي المشاط عضوا وفد الحوثي إلى المحادثات أنه لا يمكن وقف إطلاق النار وضرب تعز والبيضاء ومأرب إلا إذا توقف التحالف والقوات الحكومية عن قصف القاعدة في محافظتي شبوه وحضرموت باعتبار أن المتواجدين فيها يمنيون على حد تعبيرهم.