ميليشيات الحوثي وصالح تقصف الأحياء السكنية في تعز

واصلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح خرقها للهدنة المعلنة في اليمن وقامت بقصف عشوائي استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مستهدفة الأحياء السكنية في مدينة تعز بصورة عشوائية ما أوقع عددا من القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين.

وقصفت الميليشيات أحياء ثعبات والجحملية وحوض الأشراف في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

كما استهدف قصف الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهات الشرقية والشمالية والغربية للمدينة، ومواقع أخرى للمقاومة والجيش في اللواء 35 مدرع.

كما هاجمت الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية في جبل جرداد في قضاء الحُجرية.

هذا وتواصل الميليشيات الانقلابية حصارها على تعز بإغلاق مداخلها وتقوم بمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المدينة.