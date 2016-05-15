اليمن.. 30 قتيلاً في هجوم إنتحاري بالمكلا وداعش يتبنى

أفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي تبناه داعش واستهدف معسكرا للشرطة اليمنية في منطقة الفوه غرب مدينة المكلا جنوب اليمن إلى 30 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً بينهم حالات حرجة، فيما أفادت الأنباء عن نجاة مدير أمن حضرموت ومقتل عدد من مرافقيه في الإنفجار.

وأضاف أن مستشفيات ابن سينا والريان في مدينة المكلا توجه نداء استغاثة للتبرع بالدم.

ويعتبر هذا الهجوم هو الثاني في أقل من أسبوع حيث تبنى داعش هجوما انتحاريا على ثكنة عسكرية ما أدى إلى سقوط العديد بين قتيل وجريح.



فيما أفاد سكان محليون بأن مهاجما انتحاريا فجر نفسه في مدينة المكلا جنوب اليمن اليوم الأحد فيما كان يصطف مجندون في معسكر للجيش في حي فوه، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وهذا ثاني انفجار دموي تشهده المدينة التي كانت معقلا لتنظيم القاعدة قبل أن تتمكن حملة للجيش اليمني الشهر الماضي من طرد مقاتلي التنظيم.

يذكر أن ضابطا كبيرا، أعلن الجمعة 13 مايو، أن القوات اليمنية اعتقلت نحو 250 "عنصرا في القاعدة" منذ استعادتها مدينة المكلا في جنوب شرق اليمن في 24 أبريل والتي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.

وكان داعش تبنى الخميس 12 مايو هجوماً إرهابياً بمدينة المكلا التابعة لمحافظة حضرموت، حيث استهدفت 3 تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة، المدخل الرئيسي لمعسكر الدفاع الساحلي بمنطقة تقع خلف في مدينة المكلا، ما أدى إلى سقوط 13 قتيلاً على الأقل، بينهم 7 عسكريين، وجرح 11 آخرين.